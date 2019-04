Los Houstonianos Están Solicitando Que La Ciudad Proteja El Icónico Grafiti "Be Someone".

El grafiti, ubicado en el puente sobre la carretera interestatal 45 en dirección sur, es conocido como un símbolo de Houston por todo el país.

La petición para que la ciudad proteja de manera oficial este mensaje “Be Someone” se realizó después de que el arte fue objeto de vandalismo varias veces durante el año pasado.

La petición publicada en la página de change.org dice lo siguiente:

"Be Someone" El arte callejero pintado en el puente ferroviario sobre i45 South fuera del centro de Houston es un tesoro para todos los que viven aquí y es conocido en todo el país como un símbolo de Houston. Durante el último año y medio, el arte de "Be Someone" ha sido borrada y dejada en manos de otros artistas de graffiti para que se adapten a lo mejor de sus habilidades. Todavía está lejos de ser el Be Someone original que se pintó en 2012. Muchas personas ya lo ven como un hito de Houston pero carecen de la aprobación oficial y Protección de la Ciudad de Houston ".

En el momento de redactar este documento, la petición tiene 4.532 firmas y necesita 468 más para cumplir su objetivo.