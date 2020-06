Luis Miguel graba comercial para UberEats y cobra $1 millon

Todas las industrias se están viendo afectadas por la actual pandemia y la industria de la música no es la excepción con conciertos cancelados y proyectos pausados los artistas también han sido afectados.

La escasez de trabajo es tanta que el cantante Luis Miguel tuvo que recurrir a grabar comerciales para generar mas ingresos.

El Sol de Mexico es nueva imagen de Uber Eats, en un comercial de 20 segundos que se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Aunque no hay confirmación de la cantidad que le pagaron a Luis Miguel por aparecer en la publicidad del servicio de entrega de comida, se especula que habría cobrado alrededor de US$ 1 millón por su corta participación.

Luismi también compartió el comercial en sus redes sociales lo que técnicamente también lo convierte en influyencer LOL

@ubereats ‪#EstaNocheVoyACenar ...‬