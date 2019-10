El mundo está de luto con la pérdida del Príncipe de la Canción José José quien falleció este sábado tras complicaciones de salud. José José fue un ídolo para muchos y su música transcendió generaciones como prueba de esto el video de Maluma cantando el triste como manera de homenajear a nuestro ídolo.

