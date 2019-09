Nicki Minaj anuncia en Twitter que se retira de la música.

Nicki Minaj informa a sus fanáticos a través de Twitter que está dejando el mundo del rap para estar con su familia.

"He decidido retirarme y tener a mi familia. Sé que ustedes son felices ahora. Para mis fanáticos, sigan apoyándome, háganlo hasta la muerte, Los amo de por VIDA ”, escribió Minaj.

Nicki Minaj informa a sus fanáticos a través de Twitter que está dejando el mundo del rap para estar con su familia.

"He decidido retirarme y tener a mi familia. Sé que ustedes son felices ahora. Para mis fanáticos, sigan apoyándome, háganlo hasta la muerte, Los amo de por VIDA ”, escribió Minaj.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE --♥️--