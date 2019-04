Ozuna,AMLO,Yalitza, Juan Guaidó, Algunos De Los Latinos Dentro De La Lista De Los 100 Más Influyentes De La Revista TIME.

Esta semana, la revista Time lanzó su lista anual de las 100 personas más influyentes de todo el mundo. Dividida en cinco secciones: pioneros, titanes, artistas, líderes e íconos, la lista incluye a las personas que hacen la diferencia. Este año hay casi tantas mujeres como hombres en la lista.

Si bien hay muchas personas inspiradoras en la lista, también hay algunas controvertidas. Muchos se han quedados sorprendidos de ver al cantante Ozuna dentro de esta Lista ya que en el último año tuvo muchos problemas y controversias.

A continuación, he reunido a todos los latinos y latinoamericanos que figuran en la lista de Time en 2019.

Andrés López Obrador

Cuando AMLO fue elegido en 2018, señaló la esperanza de muchos. AMLO, que no vive en Los Pinos (la mansión presidencial) y viaja en clase económica, atrajo a los votantes con sus mensajes contra la corrupción. Pero ha recibido una buena cantidad de críticas por la forma en que toma decisiones y gobierna.

Alexandria Ocasio-Cortez

En 2018, Alexandria Ocasio-Cortez se convirtió en la mujer más joven elegida para el Congreso. Desde antes de su elección, AOC ha recibido fuertes críticas de los conservadores. "Su compromiso de poner el poder en manos de la gente está forjado en el fuego", escribió Elizabeth Warren. Procedente de una familia en crisis y graduada de la escuela con una gran cantidad de deudas, luchó contra un sistema amañado y emergió como un líder intrépido en un movimiento comprometido a demostrar lo que debe ser una economía, un planeta y un gobierno que funcione para todos. me gusta."

Juan Guaidó

Si bien algunos acusan al líder de la oposición y al presidente interino venezolano Juan Guaidó de ser un político impuesto por los Estados Unidos destinado a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, el joven también ha recibido el apoyo de muchos países de todo el mundo. "Joven, enérgico, articulado, determinado, ha demostrado la posesión de la madre de todas las virtudes: coraje", escribió Juan Manuel Santos. "Al estar en el lugar correcto en el momento adecuado, finalmente pudo unir a la oposición y convertirse en un faro de esperanza para un país que anhela un cambio rápido y pacífico".

OZUNA

Ozuna ha tenido algunos años de éxito fenomenal. Daddy Yankee lo ha visto crecer en ese tiempo. "Todavía recuerdo claramente al chamaquito que vino a mi estudio de grabación para pedirme que estuviera en un remix de su canción 'No quiere decir' ', escribió Daddy Yankee. “Su nombre era Ozuna, y lo que me llamó la atención fue su tenacidad, su voz sublime y única y su impulso. No tuvo miedo de pedirle a una superestrella que fuera parte de su récord. Él me dio esta vibra, Vi un reflejo de mí mismo en mis comienzos. Pude ver que tenía el poder de convertirse en una estrella ".

Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio es la estrella nominada al Oscar en la Roma de Alfonso Cuarón. También es una inspiración para muchos indígenas mexicanos que nunca se han visto representados en la pantalla. Cuarón, quien buscó durante un año una protagonista para su película, explicó cómo Yalitza lo ha impresionado con la forma en que ella enfrenta los desafíos.

Papa Francisco

Papa Francisco