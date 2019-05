Pablo Lyle ha sido oficialmente acusado de homicidio involuntario.

Por mal que parezca, este es el menor de los cargos que pudo haber enfrentado Lyle después de que murió el hombre al que golpeó.

Si lo declaran culpable, podría ser condenado a hasta 15 años de cárcel pero por otro lado podría no tener ninguna pena de cárcel si el caso en su contra no está probado o si el juez tiene en cuenta que el actor no tiene un historial previo, entre otros factores.

Pablo permanecerá bajo arresto domiciliario por ahora.