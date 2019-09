Puedes recibir $ 1,300 si ves 13 películas de Stephen King para Halloween

Si te gustan las películas de terror este trabajo es perfecto para ti. Tendras la oportunidad de ganar $ 1,300 viendo 13 películas basadas en las novelas más escalofriantes de Stephen King para Halloween.

USDish.com presenta la oportunidad en preparación para la próxima película "Doctor Sleep", una secuela de "The Shining" de Stephen King.

Durante tu maratón de terror, se te harán preguntas como qué película le gustó más, si estás viendo solo o con amigos, y cómo va tu ritmo cardíaco con cada escena espeluznante.

Responde las preguntas de USDish.com y obtendrá $ 1,300, según el sitio web

El sitio web dice que el candidato ideal tendrá que estar súper enfocado en los detalles como para seguir su experiencia, incluso pueden compartir sus sustos en las redes sociales.

No se requiere un título y no se realizará una prueba de drogas ni una verificación de antecedentes. Los solicitantes deben tener 18 años de edad o más y ser ciudadano o residente permanente de EE. UU. Para presentar la solicitud.

Lo que veras:

"Carrie" (the original or the 2013 remake)

"Children of the Corn"

"Christine"

"Creepshow"

"Cujo"

"Dreamcatcher"

"It" (the original or the 2017 remake)

"The Mist"

"Pet Sematary" (the original or the 2019 remake)

"Salem's Lot"

"The Shining"

"Thinner"

"Misery"

Las personas elegidas rastrearán su frecuencia cardíaca y sus miedos, lo que pensaron antes y después de cada escena, su patrón de sueño y si vieron las películas solos o acompañados.

Ni siquiera tendrá que pagar para ver las películas o encontrarlas, USDish.com se encargará de todo esto por ti.

Haz clic AQUÍ para aplicar.