Roban $250,000 de los cuartos de Anuel AA y Karol G en Chile

Anuel AA y Karol G fueron víctimas de robo en el hotel donde se hospedaban en Chile. Los artículos robados están valorados en unos $250,000.

Según fuentes un número indeterminado de sujetos ingresaron al Hotel InterContinental, la noche del lunes y se llevaron objetos de valor desde las habitaciones de los artistas, mientras ellos se presentaban en el Movistar Arena, de la capital chilena, en otro sector de la ciudad.

"De acuerdo al registro se sustrajeron algunas mochilas, maletas de marcas exclusivas, relojes y dinero en efectivo (unos $3,000)".

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra analizando los registros de las cámaras de seguridad que se encuentran al interior del hotel en busca de pistas que llevar a los ladrones, que sustrajeron bienes desde las tres habitaciones que ocupaban los cantantes y su equipo.

Poco despues de que salio la noticia del robo Anuell AA acudio a sus redes sociales asegurando que a el no le robaron, tanto asi que mostro todas sus joyas.

A quién le robaron ?????? Ahora no me digan que yo no soy humilde ----