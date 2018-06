Stefano Gabbana Dice Que Selena Gomez Esta Fea.

Stefano Gabbana uno de los diseñadores de la marca Dolce & Gabbana ha hecho enfurecer a los fanáticos de Selena Gomez tras dejar mensajes desagradables en un post de Instagram de Selena Gomez. Gabbana escribio en Italiano “è proprio brutta!!!”, lo cual se traduce a "ella está bien fea". También reaccionó a un comentario hecho por otro usuario en el que aseguran que se Selena parece un perro Pomeranian.

Yo digo CUANTOS AÑOS TIENE ESTE IDIOTA!?!?!?!?! Ni mi hijo hablaría de esa manera de una dama cuanta inmadurez de su parte y sobre todo CIEGO al no saber apreciar la belleza de esta joven cantante.

Jamás compraría nada de ese idiota, bueno no me alcanza el dinero porque esta re-caro pero ni aunque me alcanzara!!!!! LOL