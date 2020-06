TELEMUNDO HOUSTON SE UNE CON BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE PARA APOYAR A LOS TRABAJADORES DE PRIMERA LINEA DE SALUD

Telemundo Houston, se une a Baylor College of Medicine en el desafío de acondicionamiento físico #FitForTheFrontLine que honra y apoya a los trabajadores de atención médica de primera línea que han trabajado incansablemente para salvar vidas. #FitForTheFrontLine comenzó el martes 26 de mayo y culmina el domingo 14 de junio, se alienta a las personas a moverse, hacer ejercicio y ponerse en forma para aumentar conciencia y recaudar fondos para apoyar a los héroes de la salud en nuestras comunidades.

Cómo participar en el desafío de acondicionamiento físico Fit For The Front Line:

1. Elija una actividad saludable.

2. Dedique su actividad y promocione en sus redes sociales usando #FitForTheFrontLine

y etiquetar Baylor College of Medicine | Telemundo Houston en Facebook y @BCMHouston |

@TelemundoHou en Instagram y Twitter

3. Publique el enlace de donación local https://www.flowpage.com/baylorcollegeofmedicine

4. Pídale a su red que prometa apoyo.

5. Desafíe a sus redes para participar en el desafío.

Los fondos recaudados localmente se dedicarán a los trabajadores de salud locales.

Los centros médicos asociados de #FitForTheFrontLine incluyen: Mount Sinai Health System, Baylor College of Medicina, BJC HealthCare, Brigham and Women's Hospital, Cedars-Sinai, Cleveland Clinic, Columbia University Irving Medical Center, Hackensack Meridian Health, Johns Hopkins Medicine, MassachusettsHospital general, Clínica Mayo, MedStar Health, Michigan Medicine, Montefiore Einstein, NewYorkPresbyterian, Northwell Health Foundation, Northwestern Medicine, NYU Langone Health, Penn Medicina, RWJBarnabas Health, Temple Health, The Warren Alpert Medical School of Brown University, Universidad de Medicina de Chicago, UW Medicine, Universidad de Washington en St. Louis, Weill Cornell Medicina y salud de Yale New Haven.