Texas dentro de la lista de las mejores ciudades para los solteros

Un estudio reciente realizado por el sitio web de finanzas personales comparó los 50 estados de EE. UU. Para determinar los mejores y peores estados para solteros. Texas entró como No. 3 en la lista.

Para determinar las clasificaciones, los investigadores utilizaron 29 métricas, como el equilibrio entre hombres y mujeres solteras, las oportunidades de citas en línea, la calificación crediticia media y los restaurantes per cápita. Las 29 métricas se dividieron en tres categorías principales: economía de citas, oportunidades de citas y romance y diversión.

Texas ocupó el primer lugar en la sección "La mayoría de los restaurantes per cápita" junto con California, Nueva York y Florida. The Lone Star State también empató en la sección "La mayoría de los cines per cápita" con California, Nueva York e Iowa.

Aquí está una lista de los 5 mejores estados para solteros en los EE. UU., Según el estudio:

Florida

California

Texas

Nueva York

Pensilvania

Aquí está una lista de los 5 peores estados para solteros en los EE. UU., Según el estudio:

46. ​​Wyoming

47. Nuevo México

48. Dakota del Norte

49. Arkansas

50. West Virginia