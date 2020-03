Una clínica privada en el suroeste de Houston comenzó las pruebas de coronavirus

Una clínica privada en el suroeste de Houston comenzó la práctica de pruebas para detectar el coronavirus.

La clínica privada, My Family Doctor, ubicada en 6430 Hillcroft Ave., comenzó las pruebas de detección del virus el lunes. El martes, los pacientes potenciales estaban en largas filas, esperando tres horas y más para hacerse la prueba.

Todos los pacientes son examinados afuera en el estacionamiento de la clínica mientras están sentados en sus vehículos, pero no todos recibirán la prueba. Solo se aceptan aquellos que cumplen con las pautas de los CDC.

"Si no tiene síntomas o tiene síntomas diferentes o no está en una categoría de alto riesgo, probablemente no recibirá la prueba", dijo Spencer Solomon, de la clínica My Family Doctor. "Si usted es anciano o tiene enfermedades crónicas, es más probable que reciba la prueba. Si presenta síntomas de esta enfermedad, es más probable que reciba la prueba ".

Si tienes seguro médico, este pagará el costo de la prueba. En caso de que no, tendrás que sacar de tu bolsillo $150.

El martes, el gobernador Abbott dijo que solo 1,264 tejanos han sido probados hasta ahora. Con 64 casos confirmados en 19 condados y una muerte en el condado de Matagorda.

Las pruebas de conducción patrocinadas públicamente ya están en marcha en San Antonio, Dallas y Austin, pero aún no están disponibles en Houston

Butler Stadium, 13755 S. Main St., es uno de los cuatro sitios aprobados para realizar pruebas en el condado de Harris. El sitio está listo para funcionar, pero la ciudad todavía está esperando ropa y equipo de protección para los trabajadores de la salud.

“Cuántos de esos sitios podemos configurar dependerán de las personas disponibles. Tenemos que proteger a los proveedores de atención médica. Entonces, dependiendo de la cantidad de equipo que ingrese, determinará cuántos sitios se activarán esta semana ”, dijo el martes el alcalde Sylvester Turner.

Los funcionarios de salud esperan lanzar cuatro sitios el miercoles, dos en el condado de Harris y dos en la ciudad de Houston, pero aún no está claro si eso sucederá a tiempo.