Una niña fue golpeada por una pelota de foul en el Minute Maid Park el miércoles.

Durante la cuarta entrada del juego de los Astros vs Cubs, una pelota de foul del jugador de Chicago, Albert Almora Jr., voló sobre el dugout más allá de la red de protección, golpeando a una niña.

Almora estaba visiblemente afectado después del incidente. Se puso de rodillas y sostuvo su cabeza entre sus manos. Su compañero de equipo Jason Heyward y el manager Joe Maddon llegaron al campo para consolarlo.

Entre las entradas, se vio a Almora abrazando a un guardia de seguridad con el rostro en el guante. "Así es la vida", dijo Almora. "Tan pronto como la golpeé, a la primera persona que vi fue a ella. En este momento solo estoy orando y sin palabras. Estoy en una pérdida de palabras, siendo padre, dos niños ... Dios, Estaré dispuesto a tener una relación con esta niña por el resto de mi vida. Pero solo oraciones en este momento y eso es todo lo que realmente puedo controlar ". Después del incidente, Almora está pidiendo un cambio diciendo: "En este momento, obviamente, quiero poner una red alrededor de todo el estadio".

Heyward estuvo de acuerdo con el sentimiento de Almora. "La gente no se da cuenta de lo difícil que es reaccionar ante una pelota de béisbol", dijo Heyward. "Nosotros pasamos por eso. Sé que no lo entienden, pero es tan difícil reaccionar. Así ayudaría a la gente. Pero sabemos que no podemos controlarlo. Los estadios saben que no necesariamente pueden controlar qué tan rápido es el juego. Pero si hay algo que puedan hacer, supongo que sería eso. No soy la policía del estadio, pero no conozco ninguna otra forma de evitar que eso suceda ".

Maddon dijo que entendía por lo que estaba pasando Almora y que estaba preparado para sacarlo del juego. "Solo quiero que entienda que esto no está bajo su control", dijo Maddon. "No hay nada que pudieras haber hecho de manera diferente, así que, por favor, no te culpes. Por supuesto, es un momento horrible, pero este es un juego y está fuera de tu control, y tienes que entenderlo". La niña recibió tratamiento en el estadio y fue trasladada a un hospital como medida de precaución. Ella estaba alerta y consciente, según los informes.