The Woodlands fue nombrada la séptima mejor ciudad para vivir en EE. UU.

Un ranking de los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos por nicho.com enumera tres comunidades de Texas en el top 10 de la categoría Las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos, incluido The Woodlands en el n. ° 7. Niche.com, un sitio que clasifica a las comunidades y servicios en todo el país, utilizó datos y comentarios para generar su clasificación 2018 Best Places to Live. El sitio dice que la lista "proporciona una evaluación integral de la habitabilidad general de un área". Las calificaciones de clasificación se derivan de varias fuentes, incluida la Oficina del Censo de EE. UU., Estadísticas de análisis de delitos, estudios de vivienda, servicios y encuestas en línea. El proceso, dice el sitio, incluye revisiones de la calidad de la escuela, las tasas de criminalidad, las tendencias de vivienda, las estadísticas de empleo y el acceso a los servicios. The Woodlands, que se inauguró en 1974, fue la visión del planificador y desarrollador comunitario George Mitchell, quien murió en 2013. Él y su esposa Cynthia, quien murió en 2009, trabajaron con varios urbanistas influyentes de la ciudad y el urbanismo, incluido el famoso académico de la Universidad de Pensilvania. Ian McHarg y Robert Heineman, graduado de la Universidad de Rice y la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard.