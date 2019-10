Ya existe disfraz de Halloween y Piñata de Sarita Sosa.

Ahora si se pasaron, por más mal que me caiga Sarita Sosa hija menor de Jose Jose, me parece de muy mal gusto que ya exista una piñata con su imagen, se me hace de más.

Sera que me falta sentido del humor?

Ya existe también el disfraz de Halloween con la imagen de sarita que incluye la peluca negra y la ropa que utilizo en la entrevista que dio al día siguiente que falleciera Jose Jose.

¿Te parece chistoso o te parece de mal gusto?