Lo Bueno, Lo Malo y Lo Curioso Del Rodeo Houston 2019

¡It’s a wrap para el Rodeo Houston 2019!



Como todo lo que empieza acaba, el día de ayer dio por terminada la temporada 2019 del Rodeo más grande y famoso en el mundo; Rodeo Houston.



Mucha comida, mucha gente, muchos artistas, muchas botas y muchos sombreros! Pero que lo fue lo que más llamo la atención este año? Que fue lo que menos gusto? Y que dejo a algunos con la boca abierta? A continuación el recuento de este año en el Rodeo.



LO MEJOR



1. COMIDA

Creo que todos subimos unas libritas de mas este mes jaja! Y es que quien se puede resistir a una turkey leg o a las famosas fried oreos!! Hasta agua se me hizo la boca.



2. LATINO POWER!Sin duda alguna algo que tenemos que admitir es que los hispanos estamos fuertes! Y este año se dejó sentir al tener a varios artistas Latinos en el escenario del Rodeo y no solo en un día Latino como el Go Tejano Day.3. Escenario / TecnologiaEste es el segundo año en el que el Rodeo usa su nuevo y renovado escenario. Gracias Rodeo! Algo que note esta temporada fue el juego de luces que venían de todo el estadio, y no solo de el escenario como anteriormente. Muy bien Rodeo!4. WiFi / Señal de TeléfonoSé que no soy el único que noto esto durante los conciertos. En años anteriores era imposible subir algo a las redes sociales, durante esta temporada hasta Live podías hacer en tus redes con la buena señal que había adentro del estadio (no en todo) y si te fue mejor como a mí, hasta a WiFi te pudiste conectar jaja! Así si salieron bien padres mis historias en Instagram!!

1.Trafico

Con esa palabra defino todo. Trafico, tráfico y más tráfico. Y esto va en conjunto con el número dos.

2. Estacionamiento

Si fuiste de los afortunados en conseguir pases para estacionarte en los lotes cerca del NRG la hiciste! Si no te fue tan bien como a mí, seguramente pasaste una pesadilla tratando de entrar a un estacionamiento y mejor no hablemos a la hora de salir porque no acabamos! No contemos el precio de algunos estacionamientos (que nada tienen que ver con el evento) que iban desde los $30 dólares y aparte la caminada que te echabas!

3. Peleas

Si ya saben cómo se ponen para que van! Aunque he de decir que no estuvo mal el número de peleas, ya que solo se reportaron 2 (reportadas*) una de ellas durante la presentación de Luke Combs. La otra fue durante el concierto de Cardi B donde varias mujeres se pelearon por supuestamente asientos del concierto, aquí hubo dos arrestadas de acuerdo con funcionarios del Rodeo.

4. Cardi B SOLD OUT

Aun no puedo creer que muchos nos quedamos sin ticket y sin cantar I Like It.





DATOS CURIOSOS



1. Selena Vive

El legado de Selena sigue vigente y más aún en el Rodeo de Houston, donde fue su última presentación en 1995. La cantante de música country Kacey Musgraves le rindió un homenaje cantando Como La Flor durante su presentación. Prince Royce hizo lo suyo con su versión de No Me Queda Mas. Y quien también le rindió homenaje durante su presentación en el Rodeo fue Camila Cabello quien canto Dreaming Of You.



2. Latinos UnidosLos conciertos más llenos durante esta temporada fueron el de los Tigres del Norte con una asistencia de 75,586 personas durante el Go Tejano Day y Cardi B quedo en segundo lugar, solo con seis personas debajo de Los Tigres del Norte. Con esto son 7 las presentaciones Latinas con mas gente en el Top 10 de toda la historia del Rodeo.3. Tecnología (Otra Vez!)Retomo lo de la tecnología, y es que algo curioso que note fue que el Rodeo contaba con cargadores para tus teléfonos, si!! Así como lo oyes, las estaciones donde podías recogerlos eran súper chiquitas y mucha gente no sabía de ellos. No tenías que pagar nada para usarlos (A menos que no los regresaras a tiempo) y podías llevarlos contigo durante tu visita al Rodeo. Súper chido verdad! Ya lo sabes para el próximo año.4. El mas y el menosComo te contaba Los Tigres del Norte fueron la presentación que más gente reunió esta temporada con más de 75 mil asistentes, mientras que los que menos atrajeron gente fueron Prince Royce y Old Dominion con poco más de 51 mil personas cada uno.5. PresentacionesAlgo que note de algunas presentaciones este año es que aunque el tiempo promedio de artistas sobre el escenario es de una hora. Cardi B canto por solo 45 minutos mientras que Panic At The Disco se aventó 1 hora y 20 minutos sobre el escenario.6. Diversidad en HoustonCardi B y George Strait fueron los dos artistas que agotaron sus boletos en tan solo horas de haber salido a la venta. Habla mucho de la diversidad de personas que vivimos en Houston verdad?Y para ti que fue lo mejor y lo que no te gusto tanto del Rodeo de Houston?En Redes Sociales: Diego Ramos