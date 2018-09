10 pasajeros enfermos, miembros de la tripulación hospitalizados después de aterrizar el vuelo de Emirates en Nueva York

Diez personas fueron llevadas al hospital, ocho fueron atendidas en el lugar y otras fueron evaluadas luego de que el piloto de un avión de Emirates Airline declarara una emergencia médica antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional JFK el miércoles por la mañana.

El vuelo 203 de Emirates, un Airbus A380 con 521 pasajeros a bordo, llegó a JFK desde Dubai a las 9:10 de la mañana.

Algunos pasajeros tomaron Twitter para describir la escena, incluyendo a Erin Sykes que escribió "el peor vuelo que he tenido Dubai a la ciudad de Nueva York: el avión era básicamente un infernal volador. Muchas de estas personas nunca deberían de haber permitido subir a bordo. Ahora sentada en el suelo después de 14 horas de vuelo sin poder irme”.

Otro pasajero fue el rapero y actor Vanilla Ice. escibiendo, " Así que acabo de aterrizar desde Dubai y ahora hay como toneladas de ambulancias, camiones de bomberos y policías por todas partes"

