12 millones de libras de carne de res molida retirada debido a que puede estar contaminada con salmonela

Más de 12 millones de libras de productos de carne cruda/carne de res molida puede estar contaminada con salmonela y está siendo retirada. Los consumidores que tengan preguntas sobre el retiro también pueden comunicarse con la línea directa para el consumidor de JBS USA al (800) 727-2333.

JBS Tolleson está retirando más de 12 millones de libras de productos de carne cruda que pueden haber sido contaminados con salmonela.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos “USDA” dijo el martes que la compañía de Arizona está retirando del mercado aproximadamente 12,093,271 libras de productos de carne de res, incluida la carne molida, que pueden estar contaminados con una salmonela.

La carne de res fue empacada en varias fechas desde el 26 de julio de 2018 hasta el 7 de septiembre de 2018.

El USDA se preocupa que algunos productos puedan estar congelados y en los congeladores de los consumidores todavía. Se insta a los consumidores que han comprado estos productos a no consumirlos. Estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra.

#BREAKING - Check your refrigerator! Check you ground beef! An additional 5 million pounds have been added to an existing recall, bringing the total amount of recalled raw beef to more than 12 million pounds. https://t.co/L0YLVc6ouM