$ 25 millones donará Lowe’s para ayudar a hospitales y comunidades

Durante esta crisis de la pandemia del Coronavirus Lowe’s, como muchas otras empresas en todo el país, está ayudando a hospitales y comunidades . La compañía anunció que donará $ 25 millones.

Lee aqui la informacion completa:

Lowe’s to donate $25M toward helping hospitals and communities during coronavirus pandemic > https://t.co/EiXX2VbdeZ #kprc2 #news pic.twitter.com/myQv93lEsE