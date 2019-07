37 heridos en incendio de planta ExxonMobil en Baytown | Orden de refugio en el lugar levantada

En Baytown Texas hubo un incendio en la planta de ExxonMobil cerca del highway 146 a la altura del Spur 330 en Baytown. Según un portavoz de la compañía, 37 personas han sufrido lesiones, pero no amenaza de vida.

A partir de las 3:05 p.m., se levantó la orden de refugio en el lugar que se emitió para los residentes que viven al oeste de la planta y al sur del highway 330. El monitoreo del aire no detectó ningún nivel de preocupación, según la ciudad de Baytown.

