AHORA CONTRATANDO: Esta compañía te pagará $ 100 para acariciar cachorros

¿Eres el mejor amante de los perros? Si es así, este trabajo puede ser perfecto para ti.

Mutts Canine Cantina, un restaurante y parque para perros en Dallas y Fort Worth, ha anunciado detalles para su primer "Puptern".

El restaurante está abriendo su segundo local en Fort Worth y contratará un "MUTTS Puptern" para saludar a los miembros de MUTTS y sus amigos peludos por $ 100 la hora.

Los solicitantes calificados deben publicar un video o una foto en las redes sociales que muestren su habilidad para acariciar, explicando son los adecuados para el trabajo.

Los solicitantes deben aplicar antes del 12 de noviembre.

Para el video, la nota y la información completa solo hazle clic aquí:

NOW HIRING: This company will pay you $100 to pet puppies https://t.co/nItNhHqIbs pic.twitter.com/9F8m73BWov