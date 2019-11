Alex Bregman se disculpa por haber llevado su bate hasta la primera base

Hay muchos que se molestaron con Alex Bregman después de que el llevara su bate hasta la primera base durante el partido 6 de la serie mundial de béisbol. El provoco la ira de dos ex estrellas de la MLB y de muchos.

¿El problema? El jugador llevó su bate todo el camino hasta la primera base, lo que las reglas no escritas le dirán que es un gran no-no.

Bregman ... dude taking the bat all the way to first....that’s asking to get someone hurt on your team ... next year . Right now focuses on winning #WorldSeries