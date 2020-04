Apertura de Texas, Primera fase, Mayo 1, 2020

La reapertura de Texas comienza el 1 de mayo. Casi todas las empresas pueden reabrir al 25%. El gobernador Greg Abbott compartió su plan de 2 fases para Texas. Plan 1 incluye la apertura de centros comerciales, cines, tiendas, restaurantes, museos y bibliotecas el 1 de mayo a capacidad limitada de 25% y fase 2 será mayo 18 donde incluyeran Bares, gimnasios, peluquerías, salones

más negocios para abrir al 50% de su capacidad si la propagación del virus corona está contenida en base a datos

También el gobernador de Texas Abbott dijo que permitirá que la orden de quedarse en casa expire el jueves 30 de abril, 2020.

