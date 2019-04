Arcángel fue arrestado en Las Vegas

Arcángel fue arrestado por un delito menor de agresión doméstica en las vegas minutos antes de los premios Billboards. Los abogados aseguran que todo fue un mal entendido, pero aquí está la nota para que leas el informe.

Austin Santos, nombre del artista se encontraba en una discoteca divirtiéndose así se miraba en los videos que compartió en su cuenta de Instagram.

El reguetonero se encontraba en la ciudad para participar en la gala de los premios. Al artista se le imputa un cargo de violencia doméstica por lo que tuvo que pagar una fianza de $2,000 y fue citado a presentarse el próximo 25 de junio.

