¡ASQUEROSO! Mujer acusada de orinar en las papas de un Walmart se entrega

Según los informes, la mujer se entregó después de que la policía la está buscando, según dicen, orinó en las papas frente a un empleado de una tienda de Walmart en Pensilvania.

El extraño incidente supuestamente tuvo lugar entre el 24 de julio y el 25 de julio. El Departamento de Policía de West Mifflin publicó fotos de la mujer tomadas de un video de vigilancia en la tienda con la esperanza de que alguien de la comunidad la identificara.

Según un portavoz de Walmart, un empleado de la tienda afirmó haber visto a la mujer cometer el acto.

La mujer, identificada como Grace Brown, se entregó a las autoridades el martes por la tarde,

Mira aquí la nota:

NEW: Police say Grace Brown will be charged with Criminal Mischief, Open Lewdness, Disorderly Conduct and Public Drunkenness for urinating on potatoes inside the West Mifflin Walmart #WTAE pic.twitter.com/qOvA2RgboI