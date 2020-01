Audio entre Ara Zobayan, piloto del helicóptero donde viajaba Kobe Bryant, su hija Gigi y las demás víctimas

Este es el audio entre Ara Zobayan, piloto del helicóptero donde viajaba Kobe Bryant, su hija Gianna y las demás víctimas.

Se escucha que le ordenan que siga un plan de ruta por el aterrizaje de un jet y por las condiciones climáticas ya que había demasiada neblina. El piloto optó por dar vueltas cerca de la terminal aérea manteniendo la comunicación con el aeropuerto, pasaron 10 minutos, no logró aterrizar

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Jan 27, 2020 at 7:42am PST

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Jan 27, 2020 at 7:58am PST

It's been reported that longtime college baseball coach John Altobelli, his wife Keri and their daughter Alyssa were among the casualties in Kobe Bryant's helicopter crash. Tributes are pouring in. -- (--: Orange Coast College)