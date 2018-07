Bud Light Regala Cervezas A California Si México Vence A Brasil Y Avanza A Cuartos De Final

Bud Light anunció en Twitter que todos en California recibirán una cerveza gratis si México derrota a Brasil el lunes en la Copa del Mundo y avanza al quinto juego, los cuartos de final

El miércoles, México perdió ante Suecia, pero gracias a la victoria de Corea del Sur sobre los campeones de la Copa del Mundo que defienden, Alemania, México avanzará a los octavos de final.

México ha estado en octavos de final por siete Copas Mundiales consecutivas, pero nunca ha avanzado más allá del quinto juego.

Algunos lo han llamado "La maldición del quinto juego".

Si México rompe esta maldición y gana contra Brasil, y luego gana su próximo partido, ¡Bud Light comprará cerveza para TODO California!

