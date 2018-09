BURT REYNOLDS Murió de 82 años después de un ataque al corazón

Nuestro más pésame a la familia, amigos y fanáticos del legendario actor y productor Burt Reynolds, quien falleció esta mañana a los 82 años. Reynolds era conocido por sus papeles protagónicos en las películas clásicas "Smokey & the Bandit", "Cannonball Run". "&" Boogie Knights ".

Burt Reynolds murió de un ataque al corazón el jueves por la mañana en un hospital en Florida, según varios informes.

Reynolds tenía 82.

Burt fue transportado a un hospital de Florida después de sufrir un paro cardíaco en su casa. Su familia estaba a su lado cuando pasó.

Según informes el actor tuvo problemas cardíacos durante años, se sometió a una cirugía cardíaca en febrero de 2010. Su representante dijo que Burt había aparecido extremadamente frágil recientemente, y que estaba dentro y fuera del hospital.

Descansa en paz.

Hazle clic aquí para la nota completa:

Burt Reynolds was one of my heroes. He was a trailblazer. He showed the way to transition from being an athlete to being the highest paid actor, and he always inspired me. He also had a great sense of humor - check out his Tonight Show clips. My thoughts are with his family.