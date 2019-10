Buscan a niña secuestrada esta mañana del sureste de Houston

El Departamento de Policía de Houston está pidiendo ayuda de la comunidad para dar con el paradero de una niña

De acuerdo con la información, esta mañana a las 8 a.m. un hombre que se movilizaba en una grúa vio cómo un hombre afroamericano subió a la fuerza a la menor en la cuadra 5600 Zelinsky, al sureste de Houston.

La menor portaba una camiseta verde. Su edad no se sabe, pero creen que podría tener más de 10 años.

Por favor si la vez llama a la policía de inmediato. 713.308.3600

Mas información aquí:

#AMBERALERT: Below is a photo of the suspect's vehicle. The vehicle is said to be a 2006-2013 black Chevrolet Impala with tinted windows, paper plates & a dark tint over the plates. Any information contact HPD Homicide at 713-308-3600. #hounews pic.twitter.com/OQTgIUz5aE