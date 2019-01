Cachorrito de una libra sobrevive al ser dejado caer por un gavilán

Un cachorro de raza Chihuahua sobrevivió a un ataque de miedo de un gavilán y ahora el centro de animales de Austin lo usa como una advertencia para los dueños de mascotas. “cachorro milagroso” le pusieron el nombre Tony Hawk como el patinador profesional.

El centro dice que la historia de Tony Hawk es un recordatorio para proteger a las mascotas pequeñas de la vida silvestre y mantenerlas vigiladas en todo momento mientras estén al aire libre.

