Chick-filA pasa a Taco Bell y Subway como la tercera cadena de restaurantes más popular.

Chick-fil-A continúa incursionando como una de las paradas de comida rápida favoritas de Estados Unidos surando a Taco Bell por tercer lugar en ventas l 2019.

Chick-fil-A a tenido un aumento de ventas en un 13%

# 1 McDonald's ($ 40.41 mil millones).

# 2 Starbucks ($ 21.38 mil millones)

Taco Bell aún está cerca, con $ 11.29 mil millones en ventas.

Burger King ocupa el quinto lugar con $ 10,2 mil millones, por delante de Subway, que cayó del top 5 por completo después de una disminución del 2% en las ventas el año pasado.

