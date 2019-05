Chris Evans sorprende a sus ex compañeros de clase en la reunión de la escuela secundaria de 20 años

Chris Evans “Captain Of America” visitó su ciudad natal para la reunión de 20 años de la escuela secundaria donde el estudio. El actor de 37 años se encontró con sus amigos de la infancia cuando estudiaban en preparatoria Lincoln-Sudbury en un restaurante el sábado. Todos estaban super contentos con el actor en el restaurante que todos querían fotos.

Chris Evans attending his 20 year high school reunion and writing “Chris” on his little name tag the same weekend Endgame becomes the 2nd highest grossing movie of all time feels like the Chris Evansiest thing to ever Chris Evans pic.twitter.com/Bnc9vVsd1W