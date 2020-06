Todos los carriles de Southwest Freeway cerrarán a la altura de el West Loop 610 este fin de semana. Desde las 9pm hoy viernes hasta las 5am lunes. Como rutas alternas trata de tomar Westpark y Richmond avenue.

#BREAKING Total shutdown: All lanes of Southwest Freeway to close at West Loop this weekend