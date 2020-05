Compañías contratan investigadores privados para asegurarse de que los empleados realmente trabajen desde casa

Mientras qu millnes de personas trabajan desde casa durante la pandemia del corona virus. Algunas compañías están tomando medidas extremas para asegurarse de que sus empleados realmente estén trabajando.

Lee la nota completa aqui.

Some companies are hiring private investigators to make sure employees are really working from home https://t.co/lJuoVviLac pic.twitter.com/tn3CkB06CP