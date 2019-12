Conoce a Ranger, el pastor alemán que se quedará bebe para siempre

Ranger, es un pastor alemán de 2 años y medio. El "nunca terminó creciendo" cuando las hermanas Shelby y Darcy Mayo de Phoenix lo trajeron a casa como un cachorro. Declararon que el pequeño tamaño de Ranger es el resultado de haber nacido con una forma de enanismo.

Según la información: Ranger, Pesa solo 15 libras, en comparación con el Pastor Alemán adulto masculino promedio, que puede pesar hasta 90 libras,

Lee aquí toda la información sobre este peque pastor alemán que nunca crecerá. Incluso tiene una página de Instagram

Solo hazle clic aquí:

can we go on a walk now? -- •merch link in bio ❤️ • • #gsdofinstagram #gsd #gsdpuppy #gsdforever #gsdlove #gsdstagram #gsdpuppies #gsdlove #gsdphotos #gsdphotos #gsdpage #gsdlife #gsdcute #gsdgram #gsdlover #germanshepherd