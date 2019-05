Conoce a Matthew Boling: el estudiante de último año de secundaria que rompió 10 segundos en una carrera de 100 metros en Houston, TX

Matthew Boling es un estudiante de último año de secundaria que corrió una carrera de 100 metros en 9.98 segundos. Boling, de apodo "White Lightning", asiste a la Escuela Strake Jesuit College Prep en Houston, TX. Ahora él puede presumir de haber corrido los 100 metros en menos de 10 segundos.

El próximo otoño, Boling correrá para el equipo de atletismo de la Universidad de Georgia. Boling también compitió en el salto de longitud en el Campeonato de Pistas de la Región 3-6A de este fin de semana y ganó con un salto de 25 pies y 2 pulgadas. Boling también fue miembro del 4x100 metros y 4x400 metros.

De acuerdo con los resultados de la reunión regional, la lectura del viento durante su carrera fue marcada en 4.2 m / s, lo que significa que no es elegible para un récord nacional. Las lecturas de viento deben ser de 2.0 m / o menos para ser elegibles para el registro. El registro actual de la escuela secundaria de EE. UU. Es de 10.00 (1.6 m / s viento) por Trentavis Friday en julio del 2014. Trentavis Friday asistio a Florida State durante un año antes de convertirse en profesional. Su mejor marca personal en los 100 metros sigue siendo 10.00.

