Construcción de fin de semana: cierre total de la carretera 69 Southwest Freeway

Todos los carriles principales en dirección norte y sur de la autopista 69 Southwest Freeway cerrarán como parte del proyecto de intercambio West Loop / Southwest Freeway.

El Departamento de Transporte de Texas cerrará estos carriles principales entre I-610 West Loop y Weslayan a partir del viernes 29 a las 9 p.m. hasta el lunes 1 de junio a las 5 a.m.

