Delaware se convierte en el primer estado de no muerte para animales de refugio

Delaware se ha convertido en el primer estado de no matar a los animales de refugio en los EE. UU.

El estado de no matar se alcanza cuando cada refugio en una comunidad tiene una tasa de ahorro del 90% para todos los gatos y perros.

Según la información de BFAS, alrededor de 733,000 perros y gatos fueron asesinados en refugios de animales de EE. UU. El año pasado. En Texas, 114,000 animales fueron asesinados. Esa es la mayor cantidad de muertes en el país, en California fueron 111,000 gatos y perros asesinados.

BFAS está trabajando con refugios, organizaciones de bienestar animal y agencias gubernamentales para alcanzar el objetivo de hacer de Estados Unidos un país de no matar a los animales de refugios para el 2025. Bravo para esta organización

Si deseas ver cómo está funcionando tu estado o comunidad, solo hazle clic aquí

Delaware becomes first no-kill state for shelter animals https://t.co/rQzCnRFpv8 pic.twitter.com/Lacyd3FCWK