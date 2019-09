El diputado Sandeep Dhaliwal no sobrevivió a sus heridas ya que recibió un disparo a sangre fría durante una parada de tráfico hoy viernes por la tarde en el noroeste del condado de Harris.

Descansa en paz

Para la nota completa hazle clic aquí:

REST IN PEACE: Deputy Sandeep Dhaliwal did not survive his injuries as he was shot in cold blood during a traffic stop in northwest Harris County Friday afternoon