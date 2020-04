Distrito escolar Klein se prepara para organizar fiestas de graduación para sus estudiantes en julio

Las fechas estaban fijadas para las fiestas de graduaciones de las escuelas secundarias.. Los vestidos/ trajes todos comprados para la gran noche

Pero todo eso se ha retrasado o fue cancelado por completo en medio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo el distrito escolar Klein está listo para darles a sus estudiantes un baile de graduación este año.

Aqui las fechas :

Klein High: July 25 at 8 p.m. in the Multipurpose Center

Klein Forest: July 18 at 8 p.m. in the Multipurpose Center

Klein Oak: July 17 at 8 p.m. in the Multipurpose Center

Klein Collins: July 23 at 8 p.m. in the Multipurpose Center

Klein Cain: July 24 at 8 p.m. in the Multipurpose Center

Para la nota completa hazle clic aqui