Dos boletos valorados en millones vendidos en el área de Houston

Nadie se ganó el Mega Million el viernes pero en Houston se vendieron 2’s boletos que están valorados en millones.

Un boleto valorado en un millón se vendió en el are del South West Houston. En la Valero del 4100 bloque de la calle Bellaire Blvd.

El segundo boleto valorado en 2’s millones se vendió en la tienda Cove County Store en el bloque 600 de S FM 565 Road en Cove, Texas. Los números ganadores fueron 15, 23, 53, 65, 70 y el Mega Ball 7.

El próximo sorteo se juego mañana martes 10/23/2018.

