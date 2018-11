Durante el juego de esta noche contra Titans, los jugadores de los Houston Texans honrarán a Bob McNair llevando una calcomanía especial con las iniciales de McNair.

El fútbol debe continuar para los Houston Texans mientras se preparan para el partido divisional de hoy lunes por la noche contra los Tennessee Titans.

Pero antes de la práctica del sábado, el entrenador de los Texans, Bill O'Brien, se aseguró de que el equipo honrara a su propietario y fundador, Bob McNair, con un momento de silencio.

"Bob fue un gran hombre", dijo el entrenador O'Brien mientras se dirigía al equipo. "Amaba a Houston. Amaba a los Houston Texans y le encantaba venir aquí a practicar. Este es su campo, así que guardemos un momento de silencio y luego practicaremos".

Los Texans se enfrentan a los Titans de Tennessee hoy lunes en el estadio NRG, y jugarán no solo por romper un récord (el de mayor número de victorias consecutivas seguidas, 8 si lo logran), sino que además es el primer juego tras la muerte de su dueño y fundador, Bob Mcnair, fallecido el pasado viernes a los 81 años.

Durante el juego de hoy lunes, los jugadores llevarán una calcomanía especial con las iniciales de McNair.

