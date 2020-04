El alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo en una conferencia de prensa que el distanciamiento social está ayudando.

Hasta el martes, hubo 175 casos nuevos en Houston, lo que elevó el total de la ciudad a 1,327 y una nueva muerte, lo que elevó el número de muertes por coronavirus de la ciudad a 11. la última muerte fue un joven de unos 30 años que tenia problemas de salud.

El distanciamiento social necesita continuar

Aunque sabe que el mes de abril es muy importante para muchos grupos religiosos, pero señaló que el distanciamiento social aún es necesario.

La informacion completa hazle clic aqui:

Social distancing needs to continue as Houston has not yet reached peak, Mayor says

> https://t.co/U2XlMOnsRU