El avión de los Boston Red Sox se desvió camino a Houston para la serie de 3 juegos

Probablemente no fue el mejor viaje que esperaban los Medias Rojas de Boston, pero llegaron a Houston a salvo.

El equipo de las Medias Rojas se dirigía a Houston, para jugar contra los Astros de Houston hoy viernes por la noche, cuando su avión fue desviado a Detroit debido a problemas mecánicos.

Boston acababa de terminar su serie en Toronto contra los Azulejos.

Los jugadores recibieron un nuevo avión y aterrizaron en el Aeropuerto Hobby justo después de las 12 a.m.

Las Medias Rojas y los Astros se enfrentan en una serie de tres juegos, con el juego uno que comienza a las 7:10 p.m. hoy viernes.

Para la nota completa solo hazle clic aquí:

Boston Red Sox's plane diverted on way to Houston for 3-game series https://t.co/ndp9HsQcG6 pic.twitter.com/Qk2ANbQzk5