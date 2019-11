El Banco de Alimentos de Houston necesita tu ayuda

El Banco de Alimentos de Houston necesita su ayuda después de que se vio obligado a tirar alrededor de 1.8 millones de libras de alimentos debido a una fuga de amoníaco que contaminó sus áreas refrigeradas la semana pasada. El banco de alimentos trabaja para ayudar a los 1,1 millones de personas que luchan contra la inseguridad alimentaria en 18 condados.

El presidente del Banco de Alimentos de Houston, Brian Greene, estima que la pérdida valió $ 2.7 millones.

El Banco de Alimentos de Houston necesitará la ayuda de la comunidad para reemplazar la comida perdida. Puede obtener más información sobre cómo donar tu tiempo, comida, dinero.

Muestre su espíritu festivo donando comida en un barril rojo en su supermercado local del 23 de noviembre al 6 de diciembre.

