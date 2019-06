El buey con los cuernos más grandes rompe el récord de Guinness

El buey de nombre Poncho ha roto el récord mundial Guinness por tener los cuernos más largo. Los cuernos miden 10. 7 pies de largos. Poncho Via se llama y recibió su nombre de Pancho Villa, un general revolucionario mexicano de principios del siglo 20. El buey tenía seis meses cuando su dueño, Jeral Pope y su esposa lo vieron y tuvieron que tenerlo.

Poncho's magnificent horns have just broken an all-time record ---- https://t.co/gisQW0WBev