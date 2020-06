El distrito escolar de HISD esta considerando un calendario de todo el año para los estudiantes

Houston ISD dice que todavía está buscando todas las opciones para realizar ajustes para el próximo año escolar y segun informes el distrito esta considerando un calendario de todo el año después de que COVID-19 acortara las clases en persona.



El distrito dijo:

"Una opción que estamos explorando es adoptar la designación de todo el año con la Agencia de Educación de Texas (TEA), que permitiría una mayor flexibilidad en la fecha de inicio de la escuela y permitiría días de instrucción adicionales para que nuestros estudiantes reduzcan las brechas de instrucción debido a COVID- 19 ".

Según el calendario propuesto, el primer día de clases sería el 13 de agosto de 2020 y el último día del año escolar sería el 16 de junio de 2021.



182 días de instrucción para todos los estudiantes (un aumento de 10 días de instrucción en total)

17 posibles fechas entre sesiones para remediación e instrucción específicas

187 días de contrato docente

Una adición de 5 minutos por día escolar, lo que resultaría en 5,390 minutos por encima del requisito estatal.





El calendario propuesto aún necesita la aprobación de la Junta de Educación de HISD antes de entrar en vigencia.

HISD's suggested year-round calendar has students in class until mid-June | Parents to weigh inhttps://t.co/OQLnrHKOE7