El gobernador Greg Abbott ordena que las escuelas de Texas permanezcan cerradas hasta el 4 de mayo

Las escuelas de Texas permanecerán cerradas hasta el 4 de mayo mientras el estado continúa su lucha contra la pandemia de coronavirus, asi lo dijo hoy martes el gobernador Greg Abbott.

también emitió una nueva orden que extiende las pautas de distanciamiento social hasta el 30 de abril. Las pautas federales recomiendan que las personas se mantengan a seis pies de distancia entre sí y no se reúnan en grupos de más de 10. También exigen que las personas mayores y las personas con problemas de salud preexistentes permanezcan aisladas.

