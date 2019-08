El hijo de Anahí derritió a todos los seguidores de la cantante con “Rebelde”

Anahí compartió en las redes sociales a su hijo de dos años cantando con ella “Rebelde”. Un éxito cuando Anahí cantaba con RBD. Mira aquí el video y las hermosas fotografías de su hermosa familia.

La nota completa aquí:

Y soy rebelde -------------- A post shared by Anahi (@anahi) on May 10, 2019 at 7:00pm PDT

Mi güero -- A post shared by Anahi (@anahi) on Apr 13, 2019 at 7:56pm PDT