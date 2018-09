El huracán Florence, genera olas de 83 pies de altura mientras rueda hacia la costa de Carolina

La Guardia Nacional de Carolina del Sur ha movilizado aproximadamente 1,600 soldados y aviadores en preparación de la llegada anticipada del huracán Florence.

Los vientos potencialmente devastadores del huracán Florence están generando enormes olas de hasta 83 pies mientras continúa su camino hacia la costa este.

Y según informes esta tormenta se convertirá en la más costosa que jamás haya golpeado a los EE. UU.

El Centro Nacional de Huracanes dijo el miércoles que las olas masivas se produjeron al quedar atrapadas junto con vientos muy fuertes que se mueven en la misma dirección del movimiento de la tormenta que se midieron por satélite.

Esta tormenta se espera que toque tierra el viernes.

Wave heights to 83 ft were measured early this morning under the NE quadrant of Hurricane Florence. These enormous waves are produced by being trapped along with very strong winds moving in the same direction the storm's motion. #HurricaneFlorence https://t.co/26J6Uogt6o pic.twitter.com/mdjGD5yibg